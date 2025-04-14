Куц: план переноса правительственных зданий в «Новый Ростов» может быть изменен

Вопрос о переезде органов исполнительной власти Ростовской области из центра Ростова-на-Дону в комплекс зданий «Правительственный квартал» в новом микрорайоне остается открытым. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на областное министерство строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Глава Минстроя региона Сергей Куц подчеркнул, что необходимые изменения в нормативные правовые акты правительства области еще не вносились.

«Планы по развитию на территории микрорайона нежилой застройки, включая создание комплекса административных зданий, могут быть пересмотрены»,— отметил министр.

Идею создания правительственного квартала в Новом Ростове в конце 2023 года выдвинул тогдашний губернатор Василий Голубев. По его мнению, такой шаг помог бы уменьшить транспортную нагрузку на улицы города.

Проект комплексного развития территории бывшего аэропорта и формирования нового микрорайона стартовал в 2023 году. Согласно плану, там предполагается возвести 1,5 млн кв.м жилья для 47 тыс. человек. Освоение территории запланировано до 2040 года с объемом инвестиций 132 млрд руб.

Николай Аксенов