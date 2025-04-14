«Превзойти боксера в скандальности и невезении пока ни у кого не получилось»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает об успешных спортсменах, которых всю карьеру преследовали неудачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

О невезении некоторые атлеты могут писать книги. Причем порой объяснить, почему кого-то из спортсменов постоянно преследуют скандалы, невозможно. Знаменитая американская фигуристка Тоня Хардинг — яркий пример такого тотального невезения, с ней постоянно что-то происходило. Во время выступлений у нее рвались шнурки, ломались коньки, расстегивались костюмы, она постоянно попадала в нелицеприятные ситуации и в итоге пошла на преступление, которого мир ей уже не простил. Для того чтобы устранить конкурентку по сборной, Хардинг вместе с мужем заплатили за то, чтобы фигуристке Нэнси Керриган сломали ногу. Нападение состоялось, но история стала достоянием общественности. Хардинг пришлось завершить карьеру, хотя ее не забыли. В 2017 году на экраны вышел фильм «Тоня против всех», который рассказал историю талантливой, но скандальной фигуристки.

Не менее скандальной получилась судьба баскетболиста Рона Артеста. Он играл за разные клубы NBA, но стал чемпионом с «Лос-Анджелес Лейкерс». Рону тотально не везло. Он то попадался на допинге, то на договорных матчах, даже получил самую длительную дисквалификацию в истории лиги — 86 игр. За то, что избил болельщика на трибуне прямо во время игры. Вообще, NBA помнит немало скандальных игроков, но то, что творил Рон Артест, не снилось даже самой экстравагантной звезде этого вида спорта Денису Родману, который носил свадебное платье, чтобы рекламировать свою автобиографическую книгу.

В различных рейтингах самых скандальных спортсменов Рон Артест уступает только Майку Тайсону. Выходки железного Майка сделали его самым скандальным атлетом в истории! И самым невезучим. Ведь он потерял свой капитал в почти $400 млн, что казалось невозможным. Но Тайсон старался и кроме знаменитого откушенного уха избивал дам с низкой социальной ответственностью, обманывал допинг офицеров, подменяя пробы, и дрался со всеми подряд прямо перед телекамерами. Так что превзойти боксера как в скандальности, так и в невезении пока ни у кого не получилось.

Владимир Осипов