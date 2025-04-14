В КЧР задержали брата и сестру за пересылку боевых гранат по почте

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовные дела в отношении двух местных жителей за незаконный оборот взрывных устройств. Подозреваемыми оказались брат и сестра, сообщает пресс-служба МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«25-летний мужчина из станицы Кардоникская, находясь за пределами республики, решил отправить себе домой три боевые гранаты. Он оформил посылку в почтовом отделении на имя своей сестры»,— следует из материалов дела.

Оперативники тайно изъяли опасный груз и заменили гранаты на муляжи. Женщина забрала посылку, но, обнаружив содержимое, спрятала.

В отношении фигурантов расследуются уголовные дела по ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Николай Аксенов