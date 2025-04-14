Глава СК РФ взял на контроль расследование инцидента с электросамокатом в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании происшествия с электросамокатом и несовершеннолетними в Самаре. Отчет по этому вопросу в центральный аппарат представит исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК РФ Александр Воеводин, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Автор публикации утверждает, что 11 апреля в Кировском районе на улице Победы девочка-подросток на электросамокате наехала на девятилетнего мальчика. Сбитый ребенок получил травмы и был госпитализирован.

СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов