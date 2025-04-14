Семь лет за бутылку

К восьми годам колонии в Москве заочно приговорен гражданин Украины Тодор Пановский. Он обвинялся в нападении в январе 2019 года на российское Генконсульство в Одессе — запускал на территорию диппредставительства файеры и бросил бутылку с краской. Защита говорила, что доказательств вины украинца недостаточно, но суд с ней не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теодор Пановский

Фото: @АняТерзивец Теодор Пановский

Фото: @АняТерзивец

Процесс по уголовному делу уроженца украинских Черновцов Тодора Пановского в Мосгорсуде в отсутствие подсудимого уложился в четыре заседания. В прениях сторон прокурор попросил признать Тодора Пановского виновным по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений) и приговорить его к девяти годам колонии общего режима.

По материалам дела, Тодор Пановский в январе 2019 года вместе с «неустановленными лицами» совершил нападение на российское Генконсульство в Одессе, бросая на его территорию дымовые шашки. Этого налетчику, видимо, показалось мало, он также сквозь строй местных полицейских, охранявших дипмиссию, кинул в консульскую ограду бутылку с краской. Она разбилась о металлические прутья, при этом запачкала не только входные ворота, но и самих силовиков.

Украинские правоохранители Тодора Пановского задержали, составили протокол о мелком хулиганстве, после чего отпустили.

Однако активист не успокоился, вернулся к Генконсульству и вновь принялся запускать на его территорию файеры. Следствие насчитало пять брошенных им шашек с дымом белого цвета.

Отметим, что в украинских СМИ сообщалось, что из Черновцов в Одессу Тодор Пановский перебрался не просто так, а для того, чтобы «блюсти идеалы майданного протеста 2014 года». Он вступил в отряд «самообороны Майдана Одессы» и активно участвовал во всех антироссийских акциях, в том числе проводимых у здания Генконсульства РФ. Кроме того, писали одесские журналисты, Тодор Пановский также был замечен в группе националистов, совершивших нападение на работавших на местном рынке вьетнамцев.

После налета на консульство Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело. Вскоре была идентифицирована и личность участвовавшего в акции Тодора Пановского. Заочно ему предъявили обвинение, а суд избрал меру пресечения фигуранту в виде содержания под стражей. Налетчика объявили в международный розыск.

Впрочем, Интерпол не стал проявлять активность в этом вопросе, и даже когда Тодор Пановский в 2020 году выезжал в Польшу, задерживать там его не стали.

Назначенный украинцу адвокат просила суд об оправдании подзащитного. По ее мнению, следствием и судом были изучены лишь материалы, представленные потерпевшей стороной — сотрудниками российского консульства. При этом в стороне остались материалы административного дела, которое на Тодора Пановского возбуждали одесские полицейские. И сам он допрошен в рамках уголовного расследования не был.

Однако председательствующий на процессе судья Андрей Суворов доводы защиты посчитал неубедительными, признал Тодора Пановского виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Исчисление срока начнется после того, как осужденный будет задержан на территории России или экстрадирован в РФ из другой страны.

Отметим, что это не единичное дело о нападении на действовавшие на Украине российские диппредставительства и другие организации. Как сообщал «Ъ», в конце января этого года Мосгорсуд приговорил к семи годам заключения заочно гражданку Украины Ирму Крат. Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками в 2016 году забросала российское посольство в Киеве бутылками с зажигательной смесью — в знак поддержки украинской военной летчицы Надежды Савченко, обвиненной в РФ в причастности к гибели под Луганском журналистов ВГТРК.

Алексей Соковнин