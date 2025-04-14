В Сызрани подросток предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на сбыт значительной партии наркотиков, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, в июле 2024 года подросток получил через мессенджер от незнакомца сведения о расположении более 29 грамм наркотиков.

Молодой человек расфасовал вещество в 50 свертков, часть которых поместил в тайники-закладки с целью их последующей реализации. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев