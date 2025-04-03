Новый ростовский автовокзал «Центральный» по итогам 2024 года получил 76 млн рублей убытка
ООО «Центральный автовокзал» по итогам 2024 года получило 76,2 млн руб. чистого убытка, выручка составила всего 4,9 млн руб. Такие данные приводит информационная система rusprofile со ссылкой на финансовую отчетность ООО.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
ООО «Центральный автовокзал» эксплуатирует автовокзал на пр. Шолохова, 270 в Ростове, который был создан на базе аэровокзального комплекса старого аэропорта, закрытого в 2018 году.
Автовокзал «Центральный» начал работу только в июле 2024 года. Ему передали часть маршрутов, которые обслуживал так называемый «старый автовокзал» в Ростове на пр. Шолохова, 126.
Проект развивает «Группа Агроком» Ивана Саввиди, которой принадлежит здание аэровокзала.