В Уфе участник СВО через суд восстановился в ГКБ №21

Советский райсуд Уфы восстановил на работе бывшего травматолога-ортопеда городской больницы №21 Руслана Вахитова-Ковалевича, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, истец, подписав контракт с Минобороны РФ, решил служить в ЧВК «Вагнер». О своем решении он сообщил работодателю в заявлении на отпуск без сохранения зарплаты. Свое последующее увольнение из-за якобы прогулов истец счел незаконным, указав, что к его работе претензий не было.

В суде представитель больницы иск не признал. По его словам, истец не представил работодателю документы, которые подтвердили бы его службу в зоне СВО. Представитель прокуратуры Советского района полагала, что истца стоит восстановить на работе.

Удовлетворяя иск, суд установил, что получив заявление от работника на отпуск, у работодателя была обязанность издать приказ о приостановке действия трудового договора.

Венера Хисамова