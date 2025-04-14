Песков: Россия готова к нормализации отношений с Грузией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к шагам по нормализации отношений с Грузией. При этом он подчеркнул, что сроков восстановления отношений стран пока нет.

«Нет, четких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам нормализации отношений, это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и хотят»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

11 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что власти заинтересованы в «нормальных отношениях» с разными странами, в том числе с Россией. Он подчеркнул, что Тбилиси и Москва, разорвавшие дипотношения, сохраняют торговое партнерство. 14 апреля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о готовности российской стороны развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией.

Дипломатические отношения между странами были прекращены со стороны Грузии после признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. В Тбилиси эти территории считают оккупированными.

Лусине Баласян