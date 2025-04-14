Мурашко назвал движение бодипозитива «токсичным» и вредным для россиян

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на конгрессе «Человек и лекарство», завил, что идеи бодипозитива «токсичны» и отнимают у россиян «годы здоровой жизни». По его словам, движение «предпочитает не замечать» разницу между телом здорового человека и пациента с ожирением.

«Вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни. Нужно помнить, что этой категории пациентов нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу»,— сказал господин Мурашко (цитата по ТАСС).

В конце марта министр указывал, что из-за пропаганды бодипозитива некоторые медики в России «небрежно» относятся к лечению пациентов с ожирением. Тогда господин Мурашко представлял данные, согласно которым сейчас 40% россиян имеют лишний вес.

По данным Минздрава, распространенность ожирения среди взрослых россиян достигает 24,6%. Среди мужчин показатель составляет 20,6%, среди женщин — 27,4%. В сентябре 2024 года министр говорил, что в России ожирением страдают около 40 млн человек (по состоянию на начало 2025 года численность населения в РФ составляет 146 млн).

Полина Мотызлевская