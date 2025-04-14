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В полиции опровергли информацию о хищении фигурок шишиг-летунов в Самаре

Полицейские в ходе мониторинга интернета обнаружили информацию о хищении фигурок шишиг-летунов на территории Самары. В МВД Самарской области заявили, что это информация не соответствует действительности.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что фигурки шишиг-летунов демонтированы для проведения реставрации.

Бронзовые фигурки установили на улицах Самары в прошлом году. В октябре 2024 года представители движения «Русская община» выступили против установки шишиг-летунов в Самаре. Однако глава Самары Иван Носков отказался убирать фигурки.

Руфия Кутляева