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«Р-Флот» сообщил о разработке малых пассажирских круизных судов

Нижегородская судостроительная группа «Р-Флот» разрабатывает два малых пассажирских круизных судна проекта МПКС-L. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: «Р-Флот»

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: «Р-Флот»

Суда будут однокорпусными с двухъярусной надстройкой, открытой надстройкой второго яруса. Рулевая рубка будет расположена в носовой части круизных судов, машинное отделение – в кормовой.

МПКС-L построят по заказу Государственной транспортной лизинговой компании для Самарского речного пассажирского предприятия. Производственной площадкой выбран Нефтефлот.

Владимир Зубарев