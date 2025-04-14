«Р-Флот» сообщил о разработке малых пассажирских круизных судов
Нижегородская судостроительная группа «Р-Флот» разрабатывает два малых пассажирских круизных судна проекта МПКС-L. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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Суда будут однокорпусными с двухъярусной надстройкой, открытой надстройкой второго яруса. Рулевая рубка будет расположена в носовой части круизных судов, машинное отделение – в кормовой.
МПКС-L построят по заказу Государственной транспортной лизинговой компании для Самарского речного пассажирского предприятия. Производственной площадкой выбран Нефтефлот.