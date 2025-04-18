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Сколько стоит ГОЭЛРО

100 лет назад товарищ Троцкий провел совещание по электрификации

17 июня при Главэлектро открылось расширенное совещание по электрификации СССР под председательством товарища Л. Д. Троцкого. В совещании приняли участие: заведующий нижегородской радиолабораторией товарищ Бонч-Бруевич, представители Госплана товарищи Круг и Горев, профессор Осадчий, представители трестов.

Панорама строительства Днепропетровской ГЭС имени В. И. Ленина. Украинская ССР

Панорама строительства Днепропетровской ГЭС имени В. И. Ленина. Украинская ССР

Фото: РИА Новости

Панорама строительства Днепропетровской ГЭС имени В. И. Ленина. Украинская ССР

Фото: РИА Новости

Совещание продлилось четыре дня.

Товарищ К. А. Гвоздев сделал доклад о предварительной смете на электрификацию на 1925/26 операционный год. Общая сумма расходов по СССР ориентировочно выявлена в 250 млн руб. Смета эта в пять раз превышает смету текущего операционного года. Через Главэлектро пройдет 67% всей сметы, остальные 33% пройдут по другим ведомствам. Удельный вес сметы в госбюджете в текущем операционном году составляет 1,7%, а в 1925/26 операционном году при общесоюзном бюджете 3 млрд руб. он составит 8%.

На районное электростроительство предусматривается выделить: «Волховстрою» — 33,3 млн руб., «Днепрострою» — 8,3 млн руб., «Шатурстрою» — 16 млн руб., «Каширстрою» — 8 млн руб., на новые районные станции — 27,5 млн руб. На развитие электросетей союзных республик планируется выделить 15,6 млн руб., на подготовку потребителей — 5,3 млн руб., на изыскательные работы по электрифицированию — 1,2 млн руб., на электрификацию транспорта — 18 млн руб., на электрификацию сельского хозяйства — 18 млн руб.

Общая сумма на план ГОЭЛРО исчислялась в 2,4 млрд руб. на 15 лет. За истекшие пять лет и включая 1926 год цифра расходов на выполненные работы должна составить 375 млн руб., в оставшиеся десять лет в среднем планируется расходовать 183,7 млн руб. ежегодно.

О совещании по электрификации писал «Труд» в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев

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