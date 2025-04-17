Как одна большая семья

Команда студентов Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА создала автоматизированную информационную систему Intelligence Quality Journal — универсальную цифровую платформу для управления образовательным процессом в вузах, мобильное приложение для студентов и преподавателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Цель проекта — объединить все ключевые образовательные сервисы в едином пространстве, упростив взаимодействие студентов, преподавателей и администрации. В отличие от существующих разрозненных систем, Intelligence Quality Journal предлагает комплексное решение, охватывающее расписание занятий, новости, уведомления, чаты, личный кабинет и другие важные модули.

Особенностью платформы является использование современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, облачных сервисов и микросервисную архитектуру, что обеспечивает высокую производительность, безопасность и масштабируемость системы, позволяя вузам гибко наращивать функционал и количество пользователей.

«Приложение станет удобным инструментом для всех участников образовательного процесса и позволит сделать цифровую среду вуза более доступной и эффективной»,— отмечает руководитель проекта Вячеслав Погосов, студент ЭФБО-07-23, лаборант кафедры индустриального программирования РТУ МИРЭА.

К настоящему времени реализованы основные функции: отображение расписания, занятий, личный кабинет пользователя, новостная лента с интеграцией не только с официальным сайтом, но и с Telegram-каналами, кэширование данных для офлайн-доступа, кроме того, предусмотрена возможность создания пользовательского расписания, а также кастомизации. Реализована функция персонализации: пользователь может настраивать цвета дисциплин в расписании для удобства восприятия и быстрой ориентации по образовательной траектории.

В разработке находятся чаты, интерактивная карта кампусов с навигацией и возможностью построения маршрута от аудитории до аудитории. Планируется внедрение push-уведомлений и интеллектуального голосового ассистента, способного выполнять команды и помогать студентам в повседневных задачах.

«Наше приложение выгодно отличается от аналогов. Все в одном месте — удобная связь с преподавателем и полезные функции для них (например, расширенный поиск в расписании по нескольким параметрам). Все конфиденциально: приложение закрытое и не нарушает приватность преподавателей,— отмечают в РТУ МИРЭА.— Большинство аналогов рассчитаны только на студентов, а у нас расширенный функционал для всех. Есть виджеты и уведомления о дедлайнах (студенты могут сами ставить задачи в расписании), предусмотрели карты кампусов с маршрутами между аудиториями. У конкурентов эти функции либо упрощены, либо отсутствуют вовсе».

Сейчас проходит тестирование студентами Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА. Приложение размещено и доступно для скачивания в RuStore. Проект стал участником программы «Акселератор 5.0 РТУ МИРЭА» и уже получил грантовую поддержку на дальнейшее развитие.

Вячеслав Погосов, автор проекта, студент, лаборант кафедры индустриального программирования РТУ МИРЭА, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Приложений, создаваемых студентами, сейчас много, например, похожее приложение Кубанского государственного аграрного университета или система Campus. Чем отличается ваше?

— Целевая аудитория большинства существующих приложений представлена студентами, тогда как университет — это большая семья, объединяющая студентов, преподавателей, кураторов, студенческие объединения, выпускников, абитуриентов и т. д. В свою очередь, приложение IQJ предлагает полноценную цифровую экосистему, позволяющую организовать удобное взаимодействие для всех указанных категорий пользователей, каждой из которых предоставлен свой набор функций.

Приложение не ограничивается лишь студенческими функциями (календарь и расписание как во многих аналогах), а охватывает все информационное пространство вуза: новости из официальных ресурсов университета, чаты (с группой, с преподавателем, индивидуальные чаты), ИИ-помощник, админ-панель (для администрации университета: для управления пользователями, ролями, объявлениями, новостями и др.), персональные напоминания и push-уведомления, составление личного расписания (to do list внутри приложения), интерактивная карта кампуса, виджеты с расписанием на главном экране телефона. Приложение инклюзивно и имеет версию для слабовидящих.

В отличие от аналогов (при этом чаще всего приложения адаптированы только под конкретные вузы) IQJ ориентировано в том числе на большое количество пользователей, например, РТУ МИРЭА — крупнейший вуз России, в котором обучается более 40 тыс. студентов и работает более 2 тыс. преподавателей.

— Приложение американских вузов SpotterEDU позволяет следить за присутствием на лекциях, а «Цифровой кампус» предлагает взаимодействие с бизнесом. Какие функции имеет ваше приложение?

— В отличие от SpotterEDU, которое ограничено только функцией отслеживания посещаемости, и системы Campus, ориентированной на административный контроль, IQJ — это цифровая образовательная экосистема, которая работает в интересах всех участников процесса: студентов, преподавателей, администрации.

Студенты могут посмотреть расписание с фильтрацией по преподавателям, аудиториям, группам, есть чат с преподавателем и группой, возможность писать заметки и ставить напоминания, голосовой и текстовый ИИ-помощник. Можно воспользоваться интерактивной картой кампуса с навигацией до аудитории. Также есть офлайн-доступ.

Преподаватели получают удобный доступ к своему расписанию — можно быстро проверить занятия, включая все изменения. Система поддерживает коммуникацию со студентами через встроенные чаты и рассылки. Можно оперативно отвечать на вопросы, отправлять материалы или объявления. Еще один важный момент — интеграция с внешними системами, такими как Moodle. Преподавателям не придется переключаться между разными сервисами: все собрано в одном месте.

Администраторы вуза работают через веб-панель управления, где могут настраивать пользователей, роли и права доступа. В системе есть модуль логирования и аналитики — можно отслеживать активность пользователей: кто и какие действия выполняет. IQJ легко интегрируется с корпоративной почтой, расписанием и даже Telegram-каналами вуза. Данные синхронизируются автоматически, без ручного ввода. И, конечно, безопасность — система позволяет гибко распределять права, контролировать обновления и избегать уязвимостей.

— Чем IQJ лучше аналогов?

— Во-первых, это ИИ-ассистент с голосовым управлением — такой функции нет даже в известных платформах, таких как SpotterEDU или Campus. Во-вторых, умные уведомления — push-напоминания о дедлайнах, пересдачах и других важных событиях. Это снижает количество пропущенных сроков. В-третьих, модульная архитектура — систему можно быстро масштабировать и адаптировать под любые IT-процессы вуза.

И главное — IQJ полностью принадлежит вузу. Мы не навязываем облачные сервисы с рекламой или сбором данных. Платформа разворачивается в инфраструктуре университета, а значит, все данные остаются под его контролем.

— Какими технологиями это достигнуто?

— С технической точки зрения IQJ построен на микросервисной архитектуре: каждый модуль (расписание, чаты, баг-трекер, новостной агрегатор, ИИ-ассистент и др.) — это отдельный сервис, что позволяет гибко масштабировать систему, легко добавлять новые функции и проводить обновления без сбоев в работе приложения.

Приложение использует технологии искусственного интеллекта, заложенные в ИИ-ассистента с текстовым и голосовым интерфейсом, который помогает пользователям быстро находить информацию: пары, пересдачи, расположение аудиторий, контакты, дедлайны и т. д.

Завершается разработка алгоритмов работы с большими данными в части сбора и анализа данных об успеваемости студентов в рамках мероприятий текущего контроля и предоставления аналитики преподавателям и завкафедрами, позволяющей определить, какие разделы учебных дисциплин требуют дополнительного внимания.

Использование технологий пространственного позиционирования (с геометками) позволит проще ориентироваться в кампусах вуза, имеющих большие площади и большое количество учебных аудиторий и иных помещений. Студенты, преподаватели смогут быстро находить путь до заданной аудитории, буфета, кабинета администрации и т. д., но что более важно — в приложении по нажатии на кнопку будут строиться кратчайшие пути до ближайших эвакуационных выходов от того места, где находится пользователь в текущий момент, а также пользователь сможет обозначить свое местоположение в корпусе в приложении, если пути выхода будут заблокированы, чтобы управление ГО и ЧС и спасатели имели больше информации для облегчения поиска.

— Почему институт решил поддержать эту инициативу и дальнейшее развитие проекта?

— Университет поддержал IQJ, потому что это не просто учебный проект, а реальное цифровое решение, которое закрывает конкретные проблемы внутри университета.

Во-первых, команда проекта — это студенты кафедры индустриального программирования Института перспективных технологий и индустриального программирования. IQJ стал ярким примером инициативы «снизу», когда студенты не просто предлагают идею, а самостоятельно формируют команду, проектируют архитектуру, разрабатывают интерфейсы, интегрируются с действующими системами вуза — и все это с учетом реальных задач образовательной среды.

Во-вторых, IQJ — это работающее приложение, уже протестированное в стенах вуза. У нас не просто идея, а сформированная команда, понятный стек технологий, готовая архитектура и реализованный функционал (включая расписание, личный кабинет, новости, интеграцию с Telegram, баг-трекер и пр.).

В-третьих, проект отвечает целям цифровизации образования и вписывается в стратегию вуза по развитию собственной IT-инфраструктуры без зависимости от сторонних сервисов и рекламы. Приложение строится на принципах безопасности, гибкости и масштабируемости — именно таким и должен быть университетский софт будущего.

Кроме того, IQJ — это возможность для студентов получить опыт в настоящем проекте: от сбора требований до релиза и внедрения. Поэтому поддержка проекта — это инвестиция не только в цифровую платформу, но и в кадры, компетенции и репутацию самого университета.

Подготовлено при поддержке РТУ МИРЭА