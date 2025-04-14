Правительство не поддержало поправки о наказании за игнорирование депутатских запросов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на своем заседании сегодня, 14 апреля, сочла нецелесообразной инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР) о расширении уголовной ответственности за отказ в предоставлении информации депутатам, сенаторам и аудиторам Счетной палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Нилов предложил расширить диспозицию ст. 287 Уголовного кодекса (отказ в предоставлении информации Федеральному собранию РФ или Счетной палате РФ) в части неправомерного отказа или предоставления ложной информации парламентариям и аудиторам. Однако, как напомнили в правительстве, эта статья уже устанавливает ответственность за непредоставление данных Совфеду, Госдуме и Счетной палате в целом, а запросы депутатов, сенаторов и аудиторов являются обязательными для рассмотрения.

В то же время запросы парламентариев и аудиторов, направленные без одобрения соответствующего коллегиального органа, являются их частной инициативой, подчеркивается в проекте отзыва на законопроект. Что же касается законных требований, которые содержатся в таких запросах, то за их невыполнение установлена административная ответственность в соответствии со ст. 17.1 и ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях.

«Таким образом, в законодательстве Российской Федерации обеспечена дифференциация юридической ответственности в зависимости от вида запроса»,— подчеркивает правительственная комиссия.

Божена Иванова