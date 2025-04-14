Суд в Ростове-на-Дону оправдал экс-начальника отдела ДРСУ Романа Хрусталева

Суд Советского района Ростова-на-Дону вынес оправдательный приговор в отношении бывшего начальника отдела механизации ДРСУ Романа Хрусталева. Такое решение размещено в электронной картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, бывшего начальника отдела механизации ДРСУ судили по делу о пособничестве мошенничеству. По версии следствия, Хрусталев помог некоему мошеннику похитить из уже несуществующей муниципальной компании ДРСУ около 4 млн руб. Обвинитель потребовал наказание господину Хрусталеву в виде трех лет колонии общего режима.

По словам Анны Гвозденко, адвоката подсудимого Хрусталева. Советский райсуд Ростова 11 раз возвращал дело прокуратуре. В результате следственных действий способ совершения преступления и сам мошенник установлены не были, сообщила адвокат.

На последнем рассмотрении защита предоставила суду все необходимые доказательства, чтобы оправдать экс-начальника отдела механизации ДРСУ.

Оправдательный приговор вступил в законную силу.

Валентина Любашенко