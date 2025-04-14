В нацпарке «Таганай» назначен новый директор

Директором национального парка «Таганай» назначен Александр Кузнецов. Он начал работать на посту 14 апреля, сообщает пресс-служба учреждения

У Александра Кузнецова девятилетний опыт работы в нацпарках страны. Он был заместителем директора национального парка «Башкирия», исполнял обязанности начальника в «Себежском» в Псковской области, затем возглавил Рдейский заповедник в Новгородской области. В «Таганае» господин Кузнецов намерен сосредоточиться на развитии туризма, укреплении связей с общественностью и органами власти, на работе с инвесторами, а также на вопросах охраны территории и экологического просвещения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий директор нацпарка «Таганай» Эльвина Новоселова попала под следствие в 2023 году. С декабря 2023 года обязанности руководителя исполняла Евгения Дунаева.

В ноябре 2024 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эльвины Новоселовой, а также ее заместителя Евгения Пузанова, экс-замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России, бывшего директора национального парка «Таганай» Алексея Яковлева и индивидуального предпринимателя Ульяны Филипповой. Их будут судить за совершение преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Виталина Ярховска