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Экс-директора нацпарка «Таганай» и его сообщников будут судить за взяточничество

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России, бывшего директора национального парка «Таганай» Алексея Яковлева, другого экс-руководителя парка Эльвины Новоселовой, ее заместителя Евгения Пузанова и индивидуального предпринимателя Ульяны Филипповой. Их будут судить за совершение преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в 2021-2023 годах господин Яковлев получил от Ульяны Филипповой как лично, так и через посредника Евгения Пузанова более 2 млн руб. Взамен он способствовал ее предпринимательской деятельности в сфере общественного питания и торговли сувенирной продукцией на территории нацпарка. Кроме того, в 2021-2022 годах Эльвина Новоселова ежемесячно передавала сотруднику Минприроды, в том числе через посредника, 50 тыс. руб. за общее покровительство. Эти средства оформлялись как премии сотрудникам и передавались Алексею Яковлеву. Общая сумма взяток превысила 1 млн руб. Также госпожа Новоселова по просьбе экс-директора нацпарка предоставила сторонней коммерческой организации, с руководством которой он был в дружеских отношениях, универсальный фронтальный минипогрузчик, находящийся в федеральной собственности.

В ходе расследования наложен арест на недвижимость Алексея Яковлева в Москве и недвижимость Эльвины Новоселовой в Златоусте. Уголовное дело будет направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска

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