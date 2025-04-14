В Оренбуржье перед судом предстанет ветеринарный врач за взятки

В Абдулино в суд направили уголовное дело в отношении сотрудника городского управления ветеринарии. Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, с октября 2021 года по сентябрь 2024 года ветеринар получил свыше 23 тыс. руб. в качестве взяток от местного жителя, занимающегося разведением и реализацией сельскохозяйственных животных. Деньги передавались «за оформление ветеринарных свидетельств и справок без фактического проведения предубойного осмотра скота на предмет наличия признаков заболеваний».

Кроме этого, обвиняемый составил и внес в информационную систему ложную информацию о том, что сельскохозяйственные животные подвергнуты предубойному осмотру. Однако это не соответствовало фактическим обстоятельствам.

Руфия Кутляева