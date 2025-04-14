«МегаФон» выплатит дивиденды за 2024 год по 25,33 руб. на акцию

Акционеры «МегаФона» утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25,33 руб. на обыкновенную акцию. О решении акционеров сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На выплату дивидендов направят часть чистой прибыли за прошлый год на сумму более 15,7 млрд руб. Оставшаяся часть чистой прибыли распределена не будет. Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят 21 апреля.

За 2024 год чистая прибыль «МегаФона» по международным стандартам финансовой отчетности превысила 45 млрд руб., показав рост на 12,6% в годовом выражении. В 2024 году «Мегафон» трижды выплачивал дивиденды: за первое полугодие компания выплатила по 24,2 руб. на бумагу, по итогам девяти месяцев — 118,55 руб. на акцию.