В Тюмени открыли спорткомплекс «Эскимо» для занятий зимними видами спорта

В Тюмени открыли спортивный комплекс «Эскимо» на ул. Институтская, 17 для занятий зимними видами спорта, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Ледовый спортивный клуб "Эскимо" располагает тренировочной ледовой площадкой для занятий фигуристов, хоккейных команд, массовых катаний. На втором этаже находятся залы для проведения комплекса разминок, отработки бросковой техники, тренажерный зал, дополнительные раздевалки», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что инициатором проекта по строительству спорткомплекса выступила компания «Технодом-спорт», которая начала реализовывать его в 2021 году. В аренду инвестору был предоставлен земельный участок без проведения торгов и субсидия по лизингу оборудования более, чем на 4,3 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», планируется, что к концу 2025 году в Тюмени будет завершено строительство спортивного комплекса с бассейном по ул. 50 лет Октября, где ранее находился бассейн «Геолог».

Мария Шараева