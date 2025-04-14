Дегтярев уверен, что Россия выступит на Олимпиаде-2028 с флагом и гимном

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что сборная России с вероятностью в 99% примет участие в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе с национальными флагом и гимном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мой прогноз: 99% будет национальная сборная России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 28-м году летом», — сказал министр.

В 2022 году, в связи с началом спецоперации на Украине, российских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях по многим видам спорта. Международный олимпийский комитет установил ряд жестких ограничений, в результате которых к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже были допущены только 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Атлеты выступали без национальных флага и гимна. Завоевать медали удалось только теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер — они стали серебряными призёрами в парном разряде

Таисия Орлова