На Ставрополье ликвидировали незаконные свалки площадью 4 тысячи квадратных метров

Администрация Левокумского округа ликвидировала две несанкционированные свалки общей площадью более 4 тыс. кв. м в селе Правокумском. Уборку провели после решения суда, сообщает прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Проверка соблюдения экологического законодательства, выявила два очага незаконного размещения бытовых отходов и строительного мусора в селе Правокумском.

«Местные власти не предпринимали эффективных действий по очистке территории, игнорируя требования природоохранного законодательства. В связи с этим прокурор направил исковое заявление в суд против администрации Левокумского округа с требованием устранить нарушения. Суд полностью удовлетворил требования»,— следует из сообщения ведомства.

Николай Аксенов