Нововоронеж вошёл в число городов Росатома по развитию туризма и гостеприимства

Город-спутник Нововоронежской АЭС Нововоронеж посетили эксперты госкорпорации «Росатом» для оценки его туристического потенциала и создания комфортной среды для жителей и гостей города. Визит прошёл в рамках программы «Гостеприимные города Росатома», которая стартовала в 2024 году.

Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

Наряду с Нововоронежем в число пилотных городов в 2025 году вошли Певек и Билибино (Чукотский АО), г. Советск (Калининградская область) и г. Сосновый Бор (Ленинградская область), примкнув к Волгодонску, Полярным Зорям и Удомле.

Эксперты в течение недели изучали достопримечательности и знаковые места, памятники, музеи, сувенирную продукцию, кафе и гостиницы, природные красоты территории расположения Нововоронежской АЭС.

Особое впечатление на гостей произвели Информационный центр НВ АЭС, спорткомплекс «Атом Арена», построенный в рамках Соглашения между Росатомом и правительством Воронежской области, а также музей «Костенки», где была найдена самая древняя стоянка первобытного человека в Европе.

«Город очень уютный и, на мой взгляд, идеальный для создания семьи и рождения детей. Здесь хорошо продумана инфрастуктура, развита спортивная, образовательная, культурная среда. Сферу гостеприимства нужно развивать, это то направление, где важен человек, ведь люди едут к людям, которые умеют влюблять в свой город», - рассказала руководитель программы «Гостеприимные города Росатома» Вита Саар.

«Я люблю Нововоронеж, это хороший для жизни город. Мы с родителями приезжали сюда на рыбалку, ловили тилапию, они были в восторге. Еще здесь классный «Новопарк», который я включил в подборку красивых парков нашего региона в своем путеводителе. Я вижу Нововоронеж как хаб, где люди могут остановиться, переночевать, и выехать посмотреть территорию, например, Костенки или Сторожевое», - поделился блогер, автор путеводителя по Воронежской области Михаил Глущенко.

Ключевым мероприятием стала стратегическая сессия, на которой представители администрации города, бизнес-сообщества, волонтерских, молодежных организаций, учреждений культуры обсудили то, каким видят гостеприимный Нововоронеж в 2030 году.

«Мне нравится предметный подход и профессиональный разбор болевых точек развития туризма. Задачи, которые вы ставите, глобальны и полностью совпадают с задачами региональной власти. Мы говорим о миграции высокоинтеллектуальных людей в наш регион, которые будут работать на Нововоронежской атомной станции, у нас абсолютное совпадение интересов», - отметил присутствовавший на мероприятии министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадий Швырков.

В течение года в рамках проекта «Гостеприимные города Росатома» в Нововоронеже будет сформировано местное гостеприимное сообщество и продукты для интеграции с региональными туристическими предложениями. Планируется организовать «Туры возможностей» в Нововоронеж и привезти несколько групп представителей молодежи, которые узнают, как и где в городе можно жить, работать и развиваться.

Справка:

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Россия продолжает развитие внутреннего промышленного туризма. Согласно «Стратегии развития туризма в России до 2035 года», промышленный туризм – это посещения и мероприятия на объекте, которые позволяют посетителям понять процессы и секреты производства, относящиеся к прошлому, настоящему или будущему. С 2020 года Агентство развития внутреннего туризма совместно с российскими регионами при поддержке Минпромторга России запустило инициативу по развитию промышленного туризма – «Открытая промышленность». В настоящее время в нее вовлечены более 50 российских регионов и более 400 предприятий.