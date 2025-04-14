Житель Забайкалья поджог поле, испугавшись воя волков

В Забайкалье к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности будет привлечен житель села Онохово. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, мужчина 1969 года рождения в ночное время поджег поле между селами Онохово и Верх-Кокуй Балейского района. Он это сделал, так как услышал вой волков, «испугался и поджег траву, чтобы спасти свою жизнь».

«Прибывший пожарный расчет и представители органов власти оперативно потушили возгорание, которое распространилось на несколько квадратных метров. В действиях гражданина усмотрен состав административного правонарушения. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в органы госпожнадзора для привлечения забайкальца к ответственности. Ему может быть назначен штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.»,— отмечается в сообщении.

С начала пожароопасного сезона в Забайкалье полицейские установили 36 граждан, причастных к возникновению пожаров. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 14 апреля, в Забайкальском крае действует 38 лесных пожаров на площади около 47,8 тыс. га.

Влад Никифоров, Иркутск