Основатель крупнейшего хедж-фонда прогнозирует нечто «худшее, чем рецессия»

Американский миллиардер Рей Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, ожидает, что сумятица и хаос, спровоцированные тарифной и экономической политикой президента США Дональда Трампа, станут угрозой для мировой экономики. Он предостерег, что, «если с этим справятся плохо», тогда может быть «что-то похуже рецессии».

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Фото: Brendan McDermid / Reuters Рей Далио

Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Прямо сейчас мы находимся в точке принятия решений, и это очень близко от рецессии»,— заявил миллиардер в интервью программе «Meet the Press» на телеканале NBC News. По словам господина Далио, его беспокоит, что дестабилизация торговли, растущий долг США и развивающиеся экономики разрушат международную экономическую и геополитическую структуру, действовавшую с момента окончания Второй мировой войны. «Мы переходим от многосторонности, которая во многом американский тип мирового порядка, к одностороннему мировому порядку, в котором существует огромный конфликт»,— считает он.

По словам миллиардера, цели пошлин, введенных Дональдом Трампом, понятны, но они вводятся «очень разрушительным» способом, что создает глобальный конфликт. По мнению Рея Далио, США следует заключить взаимовыгодное торговое соглашение с Китаем, и обеим странам также следует решить проблему своих растущих долгов. Миллиардер рекомендует Конгрессу США сократить размер дефицита федерального бюджета до 3% от ВВП. В противном случае, говорит он, «результаты будут хуже, чем обычная рецессия».

Как оценивают мировые СМИ шансы США победить Китай в торговой войне — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская