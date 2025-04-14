Напавший на Генконсульство России в Одессе заочно осужден на 8 лет

Гражданин Украины Тодор Пановский приговорен к восьми годам лишения свободы за нападение на Генеральное консульство России в Одессе. Решение принято заочно Московским городским судом, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ему инкриминируют статью о нападении на учреждение, находящееся под международной защитой (ч. 2 ст. 360 УК РФ). Тодор Пановский заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии суда, 15 января 2019 года националист вместе с группой сообщников бросил банки с краской в ограждение российского Генконсульства. После этого он поджег пять файеров и перебросил их через ограждение на территорию учреждения.