Удмуртский следком начал проверку данных об избиении восьмиклассника в Ягуле

Удмуртское СУ СКР организовало доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) после распространения в соцсетях данных об избиении восьмиклассника в одной из школ Кизнерского района, сообщает пресс-служба ведомства.

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«В соцсетях сообщается о том, что в одной из школ Кизнерского района учащемуся 8-го класса школы нанес побои сверстник»,— сообщает СУ СКР. Кроме того, проверку «по факту противоправных действий» начала региональная прокуратура. Ведомство уточнило, что инцидент произошел в Ягульской средней образовательной школе (СОШ). В соцсетях указано, что пострадавший переведен на домашнее обучение.

12 апреля «Ъ-Удмуртия» писал об ижевском уголовном деле, связанном с надругательством над сверстником. В тот день Индустриальный райсуд Ижевска отправил в СИЗО еще двух фигуранток. Резонансный инцидент дошел до Следственного комитета РФ: председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Уполномоченная по правам ребенка в регионе Ольга Авдеева сообщила, что «держит на контроле ситуацию», в которой, помимо прочего, уже «разбираются психологи и педагоги».

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