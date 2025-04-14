Экс-глава саратовской УК пойдет под суд за гибель трех человек в Татищево

Татищевский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в отношении 55-летнего бывшего директора ООО «Элфис». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, с февраля 2022 года по апрель 2023 года фигурант не организовал работы по надлежащему содержанию дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений дома № 7 по ул. Северная р.п. Татищево. В результате отсутствия тяги в забитых каналах в одной из квартир дома 6 апреля позапрошлого года из-за отравления угарным газом скончались двое взрослых и 11-летний мальчик.

Прокуратура Татищевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение. По данным Rusprofile, гендиректором ООО «Элфис» в указанный период являлся Андрей Ярославский.

Павел Фролов