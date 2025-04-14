Bloomberg: Apple сделает iPadOS больше похожей на MacOS

Американская корпорация Apple готовит масштабное обновление iPadOS 19, которое сделает планшеты более похожими на компьютеры Mac. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

В новой версии iPadOS пользователи смогут свободно перемещать окна, изменять их размеры и группировать по своему усмотрению, что приблизит мобильную операционную систему к MacOS. Также будет улучшена многозадачность и повышена производительность.

Обновление iPadOS 19 станет частью более широкой стратегии Apple по унификации дизайна своих операционных систем. Ожидается, что iOS 19 и macOS 16 получат кардинальный редизайн, вдохновленный интерфейсом visionOS. Изменения затронут стиль иконок, меню, окон и системных кнопок, что сделает переход между устройствами Apple более плавным и интуитивно понятным. Apple собирается представить новые операционные системы на ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне 2025 года.

Евгений Федуненко