Минобороны сообщило о восьми атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Запорожской и Курской областях, а также в Луганской народной республике, сообщило Минобороны РФ. По его данным, в общей сложности зафиксировано восемь атак.

18 марта Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский пообещал соблюдать аналогичный мораторий в отношении российских объектов энергетики. Срок соглашения истекает в среду, 16 апреля. Кремль говорил, что его продление будет зависеть от решения господина Путина.

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