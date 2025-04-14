Европейская неправительственная организация AI Forensics уверена, что Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) более 20 лет нарушает законодательство ЕС, пишет Le Figaro. Американская корпорация обвиняется в размещении на своих платформах рекламы медицинских препаратов, которые не получали лицензий ни от национальных, ни от общеевропейских регуляторов.

В докладе организации говорится, что с августа 2003 года, когда в ЕС вступил в силу Закон о цифровых услугах (DSA), компания Марка Цукерберга разрешила размещение на своих интернет-площадках 46 тыс. рекламных объявлений сомнительных препаратов. Многие из них сопровождались изображениями знаменитостей. В итоге за эти годы такие рекламные объявления были продемонстрированы европейским пользователям 292 млн раз, говорится в отчете.

AI Forensics отмечает, что размещение такой рекламы противоречит большинству критериев самой Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и положениям DSA.

В самой Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) заявили, что размещение рекламы сомнительных лекарственных препаратов, способных навредить людям, противоречит политике компании. Кроме того, в Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) выразили сожаления, что AI Forensics не предоставила корпорации отчет обо всех таких рекламных объявлениях, чтобы она могла удалить их.

Кирилл Сарханянц