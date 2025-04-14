Уровень преступности в Тюменской области в начале года вырос на 14,1%

В первом квартале 2025 года в Тюменской области совершили более 6,6 тыс. преступлений, что по сравнению с прошлым годом больше на 14,1%, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На начало года на территории области совершили на 28,6% меньше убийств, чем в первом квартале 2024 года, на 10% стало меньше разбойных нападений, кроме того, против половой неприкосновенности было совершено на 16,9% меньше преступлений. На 2,8% сократилось число преступлений, связанных с наркотиками — раскрываемость таких преступлений составила 66,7%. Также на 32% сократилось число преступлений в сфере ЖКХ.

При этом на 23,1% больше выявлено преступлений коррупционной направленности, на 20% выросло число преступлений, связанных с нарушением ПДД и использованием транспорта со смертельным исходом. Также похищать чужое имущество стали на 10,1% больше, раскрываемость составила 38,5%.

Регистрируется рост числа преступлений, которые совершили несовершеннолетние или при их соучастии — рост составил 20,2%. Кроме того, в общественных местах преступления совершались чаще на 21,8%.

Объем преступлений, совершенных при помощи интернета и телефонов, составил 46,1% от всего числа преступлений. Их раскрываемость составила 22%.

В феврале заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев потребовал от прокуратуры Тюменской области активизировать работу по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий — суммарный ущерб от киберпреступлений жителям региона превысил 1,4 млрд руб.

Ирина Пичурина