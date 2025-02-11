Генпрокуратура потребовала усилить борьбу с киберпреступностью в Тюменской области

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев потребовал от прокуратуры Тюменской области активизировать работу по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление прозвучало на итоговой коллегии прокуратуры Тюменской области. Господин Зайцев отметил, что суммарный ущерб от киберпреступлений жителям региона превысил 1,4 млрд руб.

«Потребовано активизировать работу на этом направлении, в том числе раскрываемость таких преступлений, и обеспечить возмещение причиненного людям ущерба»,— говорится в сообщении.

Сергей Зайцев обратил внимание на рост аварийности на ветхих сетях, проблемы в сфере защиты трудовых прав, отключения электричества в Тюменском районе, снижение показателей по капремонту и потребовал уделить особое внимание проблемам участников СВО и их семей.

Замгенпрокурора объявил предостережение замгубернатора Павлу Перевалову в связи со снижением плановых показателей по региональной программе капремонта многоквартирных домов в ряде муниципалитетов.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что телефонные и интернет-мошенники за 11 месяцев 2024 года похитили у жителей Тюменской области свыше 1 млрд руб. Как сообщил заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин почти за год число таких преступлений возросло с 8,6 до 9,6 тыс. Преступления чаще всего совершаются при помощи средств социальной инженерии, их объем вырос на 11% — в 2023 году, 5,8 тыс. человек, а в 2024 году — 6,5 тыс. человек.

Полина Щуцкая