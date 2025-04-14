Львова-Белова: Ингушетия — единственный регион России без приемных семей

Ингушетия стала единственным регионом России, где отсутствуют приемные семьи, а дети-сироты воспитываются исключительно родственниками. Об этом сообщила во время визита в регион уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Безусловный приоритет — семейное воспитание, под родственной опекой воспитываются 558 детей. 29 ребят проходят реабилитацию в учреждении социальной защиты»,— написала омбудсмен в Telegram-канале.

По данным пресс-службы правительства Ингушетии, Мария Львова-Белова пообещала содействовать строительству нового социально-реабилитационного учреждения в республике, что позволит полноценно обеспечить детей услугами по социальной реабилитации.

Николай Аксенов