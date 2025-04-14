Следствие возбудило дело после травмирования саратовчанки при сходе наледи

Следственный отдел по Кировскому району Саратова возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после получения травм женщиной при сходе на нее ледяных и снежных масс. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, 56-летняя женщина получила телесные повреждения днем 7 марта текущего года. Произошло это, когда она проходила мимо дома № 80 по ул. Чапаева в Саратове.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит оценить действия ответственных лиц управляющей организации.

Павел Фролов