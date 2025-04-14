Хоккеист Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский нападающий клуба «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров занял первую строчку в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). За 76 игр он набрал 119 очков (36 голов+83 передачи).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters

В матче против «Буффало Сейбрс», завершившимся со счетом 7:4 в пользу «Тампы», 31-летний Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и голевым пасом. До конца регулярного сезона его клубу осталось провести две встречи.

Ближайший преследователь Кучерова канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккинон в текущем регулярном чемпионате набрал 116 очков (32+84). Его команда сыграла все 82 матча регулярного сезона. Идущий на третьем месте немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль имеет в активе 106 очков (52+54). До конца регулярного чемпионата «Эдмонтону» осталось провести два матча, однако форвард сейчас временно не играет из-за травмы нижней части тела

Никита Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы». Также российский форвард дважды становился лучшим бомбардиром НХЛ (2018/2019, 2023/2024) и был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата (2018/2019).

Таисия Орлова