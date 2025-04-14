В Соль-Илецком районе вынесли приговор жителю, пытавшемуся застрелить сына из самодельного обреза

Соль-Илецкий районный суд признал виновным местного жителя по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, обвиняемый в августе 2023 года изготовил обрез ружья из подручных инструментов и хранил его дома. Спустя год он в состоянии опьянения поссорился с сыном и стал стрелять в него из обреза, «высказывая слова физической расправы». Довести до конца свой умысел он не смог, потерпевший скрылся на территории соседнего дома.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Руфия Кутляева