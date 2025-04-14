Прокуратура Энгельса начала проверку после нападения собаки на 3-летнего ребенка

Прокуратура Энгельса приступила к проверке по факту нападения собаки на трехлетнего ребенка. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, передает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, безнадзорная собака напала и укусила трехлетнего ребенка накануне, 13 апреля, в поселке Приволжский. Пострадавшего с травмами увезли в медучреждение.

Как только проверочные мероприятия завершатся, прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования. Также надзорное ведомство рассматривает вопрос об обращении в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда.

Павел Фролов