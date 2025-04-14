Экспозиции МАУ «Ярославский зоопарк» смогут бесплатно посещать участники СВО, ветераны боевых действий, а также члены их семей. Соответствующий проект решения внесла мэрия в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Габуева, Вконтакте Фото: Ольга Габуева, Вконтакте

Проектом также предлагается разрешить этим категориям лиц бесплатно посещать мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры города Ярославля, и экспозиции и выставки «Музея истории города Ярославля имени Извекова».

«Финансовое обеспечение предоставления дополнительной меры социальной поддержки будет осуществляться за счет субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания»,— говорится в проекте решения.

При этом на основании мониторинга посещаемости возможно увеличение размера субсидий. Мера социальной поддержки пока вводится только на 2025 год. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в зоопарке нет льгот для участников СВО. Директор зоопарка Теймураз Бараташвили объяснял это отсутствием подобных решений со стороны властей.

Алла Чижова