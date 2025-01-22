Директор Ярославского зоопарка объяснил отсутствие льгот для участников СВО

В Ярославском зоопарке для участников СВО нет льгот, так как отсутствуют подобные решения со стороны властей. Как пояснил «Ъ-Ярославль» директор зоопарка и депутат Теймураз Бараташвили, введение дополнительных льгот может привести зоопарк к финансовым проблемам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теймураз Бараташвили

Фото: Ярославская областная дума Теймураз Бараташвили

Фото: Ярославская областная дума

Ранее к властям в комментариях Telegram-канала губернатора Михаила Евраева обратились местные жители, обеспокоенные отсутствием льгот в зоопарке для участников СВО. Как предположил господин Бараташвили, решение должно быть принято на уровне федеральных властей и впоследствии доводиться до зоопарка.

«Мы-то не против (прим.: льгот для участников СВО), но давайте тогда решать вопрос: а как компенсировать ущерб? В прошлом году мы по поручению губернатора многодетных семей пропускали, к сожалению, никто нам не компенсировал, и на 20 млн мы понесли ущерб. Для зоопарка это очень большие деньги. Не забывайте, у нас огромная проблема и с вольерами, которые надо строить постоянно, и с обогащением среды, и многое другое. Льготы по всем запускать, ну тогда надо будет просто открывать дверь и давать всем проходить бесплатно. И тогда зоопарк закроется и все, и до свидания»,— прокомментировал директор зоопарка.

В учреждении льготный порядок посещения зоопарка предусмотрен для инвалидов 1-й группы, участников ВОВ, военнослужащих срочной службы, членов многодетных семей, детей из детдомов и детей-инвалидов, сообщается на сайте зоопарка. Учредителем МАУ «Ярославский зоопарк» является управление культуры мэрии Ярославля. В мэрии сообщили, что для введения льгот необходимо разработать соответствующий порядок.

«Для введения новой льготной категории субъекты РФ должны определить порядок и условия для бесплатного посещения льготными категориями и издать Порядок, определяющий правила льготного посещения для данной категории. В связи с этим дополнительной льготной категории для посещения МАУ "Ярославский зоопарк" не вводилось»,— прокомментировали в мэрии.

Алла Чижова