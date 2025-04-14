Назначен новый глава ГИБДД по Самарской области

Пост начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Самарской области занял полковник полиции Игорь Бобров. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Игорь Бобров является уроженцем Куйбышева. В 2002 году он окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России.

С 2002 года Игорь Бобров служит в подразделениях Госавтоинспекции. С 2009 года он руководил полком ДПС УМВД России по Самаре. С 2015 года Игорь Бобров был заместителем начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Георгий Портнов