Замглавы Ессентуков арестован за махинации с земельным участком

Заместитель главы Ессентуков, возглавляющий комитет по управлению муниципальным имуществом, заключен под стражу до 9 июня по делу о превышении должностных полномочий при незаконном распределении земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Ставропольского края.

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«Горожанка обратилась в администрацию с заявлением о предоставлении ей в аренду земельного участка. Подозреваемый, зная о судебном решении, обязывающем рассмотреть заявление, противозаконно передал участок в пользование аффилированному лицу»,— следует из сообщения СК.

Чтобы скрыть неправомерные действия и избежать ответственности за неисполнение судебного решения, фигурант направил женщине формальные ответы. После обращения в правоохранительные органы, чиновник вынудил нового владельца отказаться от права пользования территорией и снял участок с кадастрового учета.

Вторым фигурантом уголовного дела стал сотрудник администрации, заместитель главы комитета по управлению муниципальным имуществом. По версии правоохранители он выступал соучастником в незаконных решениях. Он остается на свободе, с ним работают сотрудники регионального СК.

Николай Аксенов