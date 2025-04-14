Министр спорта Дегтярев: наш олимпийский комитет будет признан в ближайшее время

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановит статус организации в течение двух-трех месяцев. Об этом он заявил в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».

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«Юридических оснований для отстранения нет, наш олимпийский комитет будет признан в ближайшее время. По моей оценке - через два-три месяца», — сообщил господин Дегтярев.

В 2023 году МОК отстранил ОКР из-за включения в свой состав региональных олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Из-за отстранения ОКР не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета, а также получать финансирование от олимпийского движения.

Таисия Орлова