Сбер: доля льготной ипотеки на Дону в марте приблизилась к 90%

По итогам марта 2025 года Ростовская область вошла в топ-3 регионов, лидирующих по спросу на льготную ипотеку. Показатель вырос на 2,2 п.п. относительно февраля, составив 89,7%. Оставшиеся 10,3% ипотечных сделок жители региона заключили по базовым программам. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что наибольшим спросом среди льготных программ пользуется семейная ипотека – 82,1% от общего объёма ипотеки. «Во многом именно за счёт этой программы произошло увеличение объёмов ипотечного кредитования в марте 2025 года», - говорится в сообщении.

Сергей Иванов