Руководителей ООО «ФАС» в Ставрополе привлекают к «субсидиарке» на 85 млн рублей

Арбитражный управляющий ООО «Фондагросоюз» (ФАС) Алексей Стексов обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о привлечении учредителя и бывшего гендиректора общества к субсидиарной ответственности на сумму более 85,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий требует привлечь к ответственности по обязательствам общества Александра и Андрея Заиченко. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Заиченко является бенефициаром ООО «Фондагросоюз», Андрей Заиченко занимал должность генерального директора предприятия в период с 14 февраля 2014 года по 22 октября 2022 года.

ООО «ФАС» зарегистрировано в Ставрополе в 2014 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. Последние финансовые показатели компании опубликованы за 2019 год, тогда выручка общества составила 80,2 млн руб., прибыль — 14,1 млн руб.

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Фондагросоюз» несостоятельным в октябре 2022 года. Инициатором банкротства предприятия выступило АО Фирма «Август» из-за задолженности организации в сумме 9,5 млн руб.

Тат Гаспарян