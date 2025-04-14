На Комсомольском проспекте в Челябинске частично отменили выделенную полосу

На северо-западе Челябинска внесли изменения в организацию дорожного движения в связи с перекрытием проспекта Победы. В том числе отменяется выделенная полоса для общественного транспорта на части Комсомольского проспекта, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Выделенная полоса для автобусов и троллейбусов отменена до окончания работы по строительству метротрама на участке Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Чайковского в обоих направлениях. Соответственно здесь отключен комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения для этой полосы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 12 апреля полностью закрыто движение автотранспорта по проспекту Победы от улицы Краснознаменная до Косарева. На этом участке начинается работа по обустройству котлована для тоннелепроходческих комплексов для строительства линии метротрама «Север-Юг». По предварительным данным, срок окончания работы — июнь 2027 года.