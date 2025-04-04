В Челябинске закроют участок проспекта Победы из-за строительства метротрама

На участке проспекта Победы в Челябинске на два года закроют движение автомобильного транспорта. С 12 апреля здесь начинается работа по выносу коммуникаций и обустройству котлована для тоннелепроходческих комплексов, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Движение автотранспорта будет закрыто на участке проспекта Победы от улицы Краснознаменная до Косарева с 12 апреля и до окончания строительства — июнь 2027 года. В миндортрансе региона утверждают, что на трамваи ограничение не распространяется: электротранспорт по-прежнему будет ходить в обоих направлениях. Также на время работ обеспечат подъезд к жилым домам и предприятиям, прилегающим к проспекту Победы на этом участке.

Объезд для автомобилистов организован по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту.

Миндортранс региона сообщает, что на проспекте Победы начинается активное строительство участка линии метротрамвая «Север-Юг» в границах улиц Косарева— Краснознаменная. Подрядчик АО «Моспроект-3» уже приступил к выносу водовода и сетей наружного освещения. «В ближайшее время начнутся работы по переустройству ливневой канализации, трамвайных путей и контактной сети»,— говорится в сообщении. Параллельно с выносом коммуникаций начинаются работы по устройству стартового котлована: устройство форшахты, бурокасательных свай, монтаж распорной системы крепления котлована.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Моспроект-3» сейчас ищет подрядчиков для строительства тоннелей от остановочных пунктов «Овчинникова» и «Каслинская». Начальная цена контрактов составляет 8,8 млрд и 5,3 млрд руб. соответственно. Закупка на строительство тоннеля от Овчинникова до Елькина объявлена повторно, так как на предыдущий аукцион не поступило ни одной заявки. В начале февраля генподрядчик сообщал, что строительная готовность первого стартового котлована челябинского метротрама на улице Овчинникова составляет 62%.