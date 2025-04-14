В Армавире в 2028 году запустят завод профилей для поездов ВСМ

Литейно-прессовое производство алюминиевых профилей в Армавире планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Реализацией проекта занимается Армавирская металлургическая компания (входит в ГК «РИАК»), разместившая будущий завод на территории промышленного парка «Армавир». По словам генерального директора АМК Александра Симакова в беседе с РБК ТВ Юг, сроки запуска предприятия зависят от готовности самого технопарка, в частности от подведения инженерной инфраструктуры, над чем в настоящее время работает Корпорация развития Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новый завод призван обеспечить выпуск алюминиевых изделий для сегментов, испытывающих дефицит крупногабаритных компонентов отечественного производства,— от архитектурного остекления до транспортного машиностроения, включая поезда «Ласточка», высокоскоростные магистрали и электромобили. В стране пока отсутствуют прессы, способные изготавливать такие конструкции, в связи с чем они поставляются из Китая.

Проект получил финансовую поддержку от Сбербанка: соглашение о сотрудничестве подписано в рамках ПМЭФ. Общий объем инвестиций в строительство оценивается более чем в 21 млрд руб., при проектной мощности предприятия в 60 тыс. т алюминиевых изделий в год.

Вячеслав Рыжков