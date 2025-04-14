В 2024 году объем рынка наружной рекламы в Казани достиг 2,2 млрд руб., увеличившись на 56% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 2024 год объем рынка наружной рекламы Казани составил 2,2 млрд рублей

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ За 2024 год объем рынка наружной рекламы Казани составил 2,2 млрд рублей

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Доходы городского бюджета от эксплуатации рекламных конструкций составили 383 млн руб. Среднегодовой показатель за последние четыре года удерживается на уровне 408 млн руб.

Среди российских городов-миллионников (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) Казань заняла первое место по объему рынка наружной рекламы, обойдя Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород. За последнее десятилетие этот показатель в Казани вырос примерно в 3,5 раза.

По данным мэрии, в городе действует 1304 разрешения на размещение рекламных конструкций. В 2024 году было выявлено пять незаконных конструкций, четыре из них демонтированы.

На сегодняшний день в городе размещены 28 медиаэкранов на фасадах, 159 еврощитов и 13 конструкций крупного формата — суперсайтов и супербордов. Кроме того, установлены 19 цифровых дисплеев на автобусных павильонах, в ближайшее время ожидается монтаж еще семи.

Артём Дергунов